برلماني عراقي : مسيرات يوم القدس العالمي هي ضمان للحق الفلسطيني المشروع

وقال الاسدي في حوار خاص مع ارنا ان مسيرات يوم القدس العالمي هي اداة مهمة للضغط على البرلمانات التشريعية وخاصة في الدول الاوروبية وبعض المنظمات العالمية ومنها محكمة العدل الدولية في لاهاي .

واعتبر الاسدي الدول الاوروبية هي من اهم الدول المهتمة بالقضية الفلسطينية واضاف ان المسيرات يوم القدس العالمي الشعبية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بأمكانها التأثير على مراكز القرار في هكذا دول .

وبين ان هذه المسيرات لها تأثير على مراكز اتخاذ القرار في الدول الديمقراطية وهي أدة للضغط على برلمانات تلك الدول في اطار احقاق الحق الفلسطيني المشروع.

واضاف الاسدي شاهدنا كيف اثمرت هذه الضغوط على بعض الدول الاوربية في اتخاذ قرارا بمنع سفر عدد من اركان الكيان الصهيوني الى بلدانهم لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

واكد النائب العراقي على ضرورة استمرارية اقامة مسيرات يوم القدس العالمي لانها تعبرعن مطلب الشعوب في احقاق الحق الفلسطيني وتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني .

انتهى**م م**