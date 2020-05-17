يوم القدس العالمي هو يوم دعم المظلومين في العالم

واضاف حجة الاسلام نكونام ان اقامة مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام ستختلف عن الاعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، مشيرا الى اقامتها في الاعوام السابقة بشكل كبير في جميع المدن الايرانية ومعظم دول العالم.

وقال ان يوم القدس هو يوم اظهار وحشية الكيان الصهيوني الغاصب الذي قتل وهجر الشعب الفلسطيني والذي يسعى اليوم لاحتلال القدس الشريف .

واكد ان الشعب الايراني المسلم وشعوب العالم لا يمكنهم الصمت حيال جرائم الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وسيرفعون اصواتهم في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الكريم ، مطالبين العالم بوضع حدا للاحتلال وقتل وتشريد الشعب الفلسطيني.

وصرح ان الشعب سيشارك في هذا الجهاد الكبير كي لاتقع القدس في ايدي الاعداء.

وقال ان احتلال القدس هو احتلال ثقافة وحضارة البشرية وان المسلمين والعالم الاسلامي سيواجهون بكل قوة هذا المخطط الخبيث الذي يخطط له الكيان الصهيوني ضد مقدسات المسلمين.

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