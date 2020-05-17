موسكو تطالب واشنطن بالعودة الى لاتفاق النووي لاقتراح تطبيق آلية الزناد

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاحد: ان امريكا تنوي اقتراح تطبيق آلية الزناد ولكنها يجب عليها اولا العودة للاتفاق النووي .

وتابع الدبلوماسي الروسي: بناء على ذلك لو قررت اميركا استخدام آلية الزناد فعليها اولا احالة الموضوع الى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وبغية ان تقوم بهذا العمل يتوجب عليها اولا اعادة مكانة عضويتها في اللجنة (المشتركة للاتفاق النووي) بصورة كاملة وضمان التزامها الكامل بالاتفاق بصورة يمكن التحقق من صدقيتها. تفضلوا! .

وكان اوليانوف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم امس السبت: ان الولايات المتحدة تتصور خطأ بان البندين 10 و 111 في القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي يسمحان لها استخدام آلية الزناد التلقائي لاعادة الحظر من قبل منظمة الامم المتحدة (تمديد الحظر التسليحي على ايران).

واضاف: انه على الشركاء الاميركيين دراسة نص القرار بدقة اكبر، اذ ان كلا البندين (المشار اليهما) يقولان صراحة بان هذا الامر ممكن فقط عن طريق الاليات المحددة في الاتفاق النووي.

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