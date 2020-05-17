١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83790488
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زيادة حالات الاضطراب العقلي بين الجنود الصهاينة خلال أزمة كورونا

زيادة حالات الاضطراب العقلي بين الجنود الصهاينة خلال أزمة كورونا

القدس المحتلة / 17 أيار/مايو/ارنا-كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن زيادة طرأت في حالات الاضطراب العقلي في صفوف الجنود الصهاينة منذ بداية أزمة فيروس كورونا منذ نحو شهرين.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم تسجيل قفزة بنسبة 38% في طلبات من الخدمة العسكرية لمساعدة الجنود عقليًا خلال الشهرين الماضيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن جمعية مختصة بمعالجة أولئك الجنود تلقت 1710 طلبات بينها 26 طلبًا لجنود وصفت حالتهم بأنها معرضة للخطر وأن بعضهم خططوا لإنهاء حياتهم بالانتحار.

وخلال الاسابيع القليلة الماضية أقدم جنديان صهيونيان على الانتحار ما يعد زيادة عن المتوسط المعروف خلال السنوات الاخيرة ما دفع جيش الاحتلال لفتح تحقيق حول علاقة كورونا بالانتحار.

وتوقعت الصحيفة ان يكون هناك زيادة في الاضطرابات النفسية خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار أزمة كورونا.

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