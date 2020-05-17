زيادة حالات الاضطراب العقلي بين الجنود الصهاينة خلال أزمة كورونا

وبحسب الصحيفة، فإنه تم تسجيل قفزة بنسبة 38% في طلبات من الخدمة العسكرية لمساعدة الجنود عقليًا خلال الشهرين الماضيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن جمعية مختصة بمعالجة أولئك الجنود تلقت 1710 طلبات بينها 26 طلبًا لجنود وصفت حالتهم بأنها معرضة للخطر وأن بعضهم خططوا لإنهاء حياتهم بالانتحار.

وخلال الاسابيع القليلة الماضية أقدم جنديان صهيونيان على الانتحار ما يعد زيادة عن المتوسط المعروف خلال السنوات الاخيرة ما دفع جيش الاحتلال لفتح تحقيق حول علاقة كورونا بالانتحار.

وتوقعت الصحيفة ان يكون هناك زيادة في الاضطرابات النفسية خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار أزمة كورونا.

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