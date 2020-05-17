على اعتاب يوم القدس..ترحيب عالمي بحملة رفع علم فلسطين

ویحظى يوم القدس العالمي باهمية بالغة في جميع الظروف للتنديد بالممارسات الجائرة والظلم بحق الشعوب والمدنيين ليس في فلسطين فحسب وانما في العالم اجمع. وان القضية الفلسطينية تجسد واقع الظلم والجور في العالم وايضا الصمود والمقاومة الجماهيرية ضد قوى الاستبداد.

واشارت لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا الى ان مسيرات يوم القدس العالمي سوف لن تقام هذا العام في لندن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضرورة التزام التوصيات الصحية، معلنة عن اطلاق حملة جديدة بعنوان "رفع راية فلسطين من اجل العدالة" يقوم من خلاله انصار القضية الفلسطينية بتجديد العهد مع نهضة الامام الخميني الراحل (رض) والاعلان عن استنكارهم في الاجواء الافتراضية لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

واوضح رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية مسعود شجرة بان هذه الحملة لاقت ترحيبا واسعا وسريعا ليس في بريطانيا فقط بل ايضا في سائر الدول الداعية للعدالة في فلسطين.

واضاف، طلبنا من المشاركين في هذه الحملة رفع راية فلسطين في المساجد والمراكز الاسلامية والمنازل والسيارات واماكن العمل لاعلان الدعم لفلسطين ونشر صور هذا الحدث في الاجواء الافتراضية.

واشار الى الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين يوم النكبة ويوم القدس العالمي، موضحا بان تنفيذ الحملة قد تم التخطيط له للايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

وصرح شجرة بان اكثر من 100 منظمة ومؤسسة ومركز اسلامي من مختلف الدول مثل الولايات المتحدة وجنوب افريقيا والهند ونيوزيلندا وفنلندا وماليزيا واندونيسيا اعلنت استعدادها للمشاركة في هذه الحملة.

ونوه الى انه سيتم في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك وهو يوم القدس العالمي عقد اجتماع كبير عبر الاجواء الافتراضية بمشاركة شخصيات رفيعة ومفكرين وناشطين مدنيين ويهود ومسيحيين من انحاء العالم لبحث ودراسة اهمية يوم القدس العالمي.

المانيا

وقامت مجموعة من مسلمي المانيا نشر صورة في الفضاء الافتراضي فيها علمي المانيا وفلسطين على شكل قلب تم رسمها على الارض تضامنا مع الشعب الفلسطيني .

نيجريا

وفي نيجريا ارتدى مجموعة من انصار الشيخ ابراهيم زكزاكي ملابس باللوان العلم الفلسطيني وقاموا بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي في الانترنت .

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