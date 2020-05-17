١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:١٠ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83790602
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تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 17 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 120 الف و198 حالة وبوفاة 51 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6988 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1806حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 120 الفو198 حالة لغاية الان بينهم  2705 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 94 الفا  و464 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 51 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6988 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 686 الفو935 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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