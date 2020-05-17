تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1806حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 120 الفو198 حالة لغاية الان بينهم 2705 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 94 الفا و464 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 51 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6988 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 686 الفو935 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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