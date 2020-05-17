١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٠٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83790608
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قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا يوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي

قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا يوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي

طهران / 17 ايار/ مايو/ ارنا – سيلقى سماحة قائد الثورة الاسلامية خطابا يوم الجمعة القادمة بمناسبة يوم القدس العالمي.

اعلن مساعد منظمة التبليغات الاسلامية " نصرت الله لطيفي" اليوم الاحد انه سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم الجمعة القادمة خطابا عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران بمناسبة يوم القدس العالمي وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والاذاعات .

واضاف :ان هذا العام وبسبب تفشي فيروس كورنا وللاستفادة القصوى من خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية لن تكون هناك اية مراسم بعنوان يوم القدس العالمي .

وقداطلق الامام الخميني الراحل (ره) على الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الكريم اليوم العالمي للقدس الشريف ويتم احيائه سنويا من خلال مسيرات جماهيرة كبيرة في جميع انحاء ايران والكثير من دول العالم .

انتهى**م م**

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