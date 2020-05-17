السفیر الايراني في بكين : معرض شنغهاي يشكل فرصة مواتية للاقتصاد الايراني

واضاف "كشاورز زادة" في تغريدة نشرها اليوم الاحد عبر حسابه بموقع تويتر، ان الصين بوصفها الدولة ذات أعلى كثافةٍ سكانيةٍ حول العالم وتضم شريحة واسعة من اصحاب الدخل المتوسط، تحولّت اليوم الى اكبر سوق استهلاك في العالم وبالتالي اكثر الدول المستهدفة للصادرات الايرانية.

وتابع، ان 30 الف شركة من انحاء العالم تشارك سنويا في هذا المعرض الذي سجلّ خلال الدورتين السابقتين عقودا تجارية بواقع 120 مليار دولار.

و وصف السفير كشاورز زادة، معرض شنغهاي للاستيراد بانه "البوابة المطلة على سوق الصين الكبرى، وبما يستدعي المشاركة الجادة في هذا الحدث".

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت خلال العام المنصرم مشاركة ناجحة في هذا المعرض.

انتهى ** ح ع