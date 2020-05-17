ظريف : ايران تدعم استمرار التوافق بين كافة التيارات الافغانية

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاحد، انه عقب الاعلان عن الاتفاق السياسي الاخير في افغانستان، اجرى ظريف مباحثات هاتفية مع كل من رئيس الجمهورية الافغاني "اشرف غني" ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في هذا البلد "عبد الله عبد الله"؛ معربا خلالها عن ترحيبه بالاتفاق الذي جاء في اطار الوفاق الوطني الافغاني بين الجانبين.

ونوّه وزير الخارجية الايراني خلال الاتصالين مع اشرف غني وعبد الله عبدالله، الى استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم استمرار التوافق بين كافة التيارات الافغانية.

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