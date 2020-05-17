رئيس الطائفة الكليمية في طهران: لم يلحق اي ضرر بمقبرة "إستر ومردخاي"

وقال "همايون سامه يح" في تصريح له اليوم الاحد بعد زيارة هذه المقبرة : ان الاقليات الدينية خاصة الطائفة الكليمية تتمتع بكامل الحقوق والدعم في الجمهورية الاسلامية وتكن مشاعر التقدير للحكومة على خدماتها لهذه الطائفة.

واضاف : نحن نعيش جنبا الى جنب المسلمين في اجواء أخوية ولانواجه ادنى مشكلة للعيش في ايران والطائفة الكليمية لديها الحرية في اقامة طقوسها الدينية.

واعتبر رئيس جمعية الطائفة اليهودية في ايران، انه من الخطأ نشر الشائعات والمبالغة فيها، وقال : ان مقبرة "إستر ومردخاي" سليمة تمامًا وربما هناك اثار حريق طفيفة لكن اعداء الجمهورية الاسلامية يعمدون الى تضخيم هذه القضية وبث الشائعات السلبية والمغرضة ضد ايران.

واكد، ان الطائفة الكليمية في ايران لن تسمح للاعداء باستغلالها كاداة لتحقيق مآربهم واهدافهم البغيضة.

انتهى**2018/ ح ع **