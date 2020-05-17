١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83790990
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ظريف يحذر في رسالة الى غوتيريش بشان التحركات الامريكية التدخلية

ظريف يحذر في رسالة الى غوتيريش بشان التحركات الامريكية التدخلية

طهران / 17 ايار / مايو/ ارنا – عقب انتشار بعض التقارير حول تهديد المسؤولين الامريكيين باعتراض مسار ناقلات الوقود الايراني المتجهة الى فنزويلا، بعث وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" رسالة الى الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، محذرا فيها بشان تحركات امريكا المتمثلة في ارسال قوة بحرية الى منطقة الكارائيب للتدخل والاخلال في عملية نقل الوقود الايراني الى فنزويلا.

و وصف ظريف عبر رسالته الى غوتيريش التهديدات غير القانونية والخطيرة والاستفزازية من جانب امريكا بانها ضرب من القرصنة البحرية وخطر جسيم يتهدد السلام والامن الدوليين.

واكد وزير الخارجية، ان امريكا مطالبة بالكف عن بلطجتها في المجتمع الدولي واللجوء الى القوانين الدولية لاسيما حرية الملاحة البحرية داخل المياه الحرة.

وفيما جدّد التذكير بمسؤولية الحكومة الامريكية ازاء تداعيات اي اجراء غير قانوني، اكد وزير الخارجية على حق ايران في اتخاذ تدابير مناسبة وضرورية لمواجهة هذه التهديدات.

يتبع ...** ح ع

يتبع ...** ح ع

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