ظريف يحذر في رسالة الى غوتيريش بشان التحركات الامريكية التدخلية

و وصف ظريف عبر رسالته الى غوتيريش التهديدات غير القانونية والخطيرة والاستفزازية من جانب امريكا بانها ضرب من القرصنة البحرية وخطر جسيم يتهدد السلام والامن الدوليين.

واكد وزير الخارجية، ان امريكا مطالبة بالكف عن بلطجتها في المجتمع الدولي واللجوء الى القوانين الدولية لاسيما حرية الملاحة البحرية داخل المياه الحرة.

وفيما جدّد التذكير بمسؤولية الحكومة الامريكية ازاء تداعيات اي اجراء غير قانوني، اكد وزير الخارجية على حق ايران في اتخاذ تدابير مناسبة وضرورية لمواجهة هذه التهديدات.

يتبع ...** ح ع

يتبع ...** ح ع