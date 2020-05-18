مفتي اهل السنة في العراق يعتبر رفع علم المثليين في بغداد حرابة علنية

واعتبر الشيخ الصميدعي في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منه، ان "ذلك الفعل استخفافاً بالشعب العراقي المسلم وحرابة علنية"، مشددا "ستتحمل الدول التي رفعت العلم تبعات ما أقدمت عليه من أبشع إهانة للمسلمين في عقر دارهم على مضيّ التأريخ وسط العاصمة العراقية _ عاصمة آل البيت والصحابة رضي الله عنهم أجمعين".

وأضاف "نحذر بالوقت نفسه ونطالب الحكومة العراقية اعلان موقفها الرسمي الرافض وإنزال علم الحرابة و الشذوذ بقوة دستور البلد".

وأكد الشيخ الصميدعي، انه "على الدول رفع ما تجرأت عليه وبعكسه ستكون ردود فعل تاريخية".

وكانت وزارة الخارجيّة العراقية قد شجبت في بيان، الاحد، تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منه، "قيام بعثة الاتحاد الأوروبيّ، وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثليّة في مقراتها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقِيَم الاخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة فضلاً عن تنافيه مع القيم والاخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة".

وشدد بيان الخارجية العراقية "في هذه المناسبة نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبيّ وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق قامت يوم، أمس الاحد، برفع علم المثليّة في مقراتها في بغداد.

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