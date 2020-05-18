١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٥١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83791504
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همتی : الاستقرار المطلوب في الأسواق سیتحقق

همتی : الاستقرار المطلوب في الأسواق سیتحقق

طهران/ 18 أیار/ مایو/ ارنا - قال محافظ البنک المرکزی الإیرانی عبدالناصر همتی ، ان وضع السوق الحالی فی البلاد وان لم یکن کما کان علیه قبل عامین الا أن تجاربنا وخبراتنا تضاعفت عما کانت علیه فی ذلک الوقت ، وبالتالي فان النظام المصرفی وباقي القطاعات الاقتصادیة ستعمل بجد لتحقیق الثبات والاستقرار في السوق.

وفي مقال له على انستغرام اشار همتي الى أن ما حدث قبل عامين هو بداية الضغوط الأمريكية القصوى على الاقتصاد الإيراني ما أدى الى اضطراب في سوق الذهب والعملة الصعبة وباقي الموارد، لكن الأدارة الدقيقة للاسواق والاجراءات الاقتصادية التي اتخذت استطاعت رغم كل المشاكل تحقيق الاستقرار في السوق وتنمية الاقتصاد في القطاعات غير النفيطة.

وتابع محافظ البنك المركزي قائلا : اليوم وبسبب استمرار الضغوط القصوى وانتشار وباء كورونا وتوقف الكثير من النشاطات الاقتصادية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وهبوط اسعار النفط ومنتجاته اضافة الى التهديدات الأمريكية ، بات من المتوقع ارتفاع مستوى التضخم ، الا ان الوضع أقل بقليل مما تشيعه وسائل الاعلام وبخلاف الدراسات الاقتصادية للبنك المركزي.

وأكد همتي أن البنك المركزي سيقف الى جانب المواطنين والناشطين الاقتصاديين في الانتاج والتصدير.

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