اي تصرف امريكي ارعن ضد السفن الإيرانية ستتحمل واشنطن مسؤوليته

واضاف موسوی فی مؤتمره الصحفی الاسبوعی : أن کراهية أمريكا لدولة معينة لاتبرر لها عرقلة التبادل القانوني مع هذه الدولة ولايتيح لها مضايقة الدول الاخري.

واوضح أن الخارجية الإيرانية أعلنت التحذيرات اللازمة للاجراءات الأمريكية عن طريق السفير السويسري في طهران ، وعن طريق ممثلية إيران في الأمم المتحدة ، ومن خلال الرسالة التي بعثها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش .

وحول سؤال لوكالة إرنا عن رد الفعل الإيراني في حال نفذت امريكا تهديداتها واحتجزت ناقلات النفط الإيرانية ، قال موسوي أن التجارة الحرة بين الدول المستقلة أمر مشروع ، وأن غير المشروع وغير القانوني هو القرصنة الأمريكية والتدخل في التجارة القانونية بين الدول.

يتبع..