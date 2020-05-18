ربيعي : عدد المدن البيضاء في البلاد ارتفع إلى 280 مدينة

طهران / 18 ايار/ مايو/ ارنا - قال المتحدث باسم الحكومة: أن عدد المدن البيضاء الخالية من كورونا في البلاد ارتفع إلى 280 مدينة، مشيرا الى ان إيران تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الشفاء والعلاج من مرض كورونا بعد الصين وسويسرا.

وأضاف علي ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين وسويسرا في مجال شفاء المصابين بكورونا وعلاج المبتلين بهذا المرض. يتبع..