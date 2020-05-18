١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:١١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83791977
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تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 18 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 122 الاف و492 حالة وبوفاة 69 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7057 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2294 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 122 الاف و492 حالة لغاية الان بينهم  2712 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 95 الفا  و661 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 69 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7057 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 701  الفا و640 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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