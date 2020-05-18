ينعقد في ايران .. مهرجان "دقيقة من الحجر الصحي" للأفلام القصيرة

يهدف هذا المهرجان، إلى تبادل تجارب الشعوب في انحاء العالم خلال فترة الحجر الصحي لمحاربة فيروس كوفيد 19، لالتقاط لحظات الفرح والحزن والحنين والبطالة والأمل وحتى الموت من إطار كاميراتهم خلال أزمة كورونا العالمية.

وجاء في نص اعلان مهرجان "دقيقة واحدة من الحجر الصحي" : انه في التاريخ المعاصر، لم يختبر البشر مثل هذه التجربة المتفشّية حيث المخاوف المشتركة لشعوب العالم، وهم محاصرون في منازلهم. ومما لا شك فيه أن هذه التجربة هي نقطة انطلاق أخرى لجميع البشر من اجل مواصلة العيش. وانطلاقا من ذلك قررنا عقد مهرجان تجريبي بعنوان "دقيقة من الحجر الصحي" للأفلام القصيرة المصورة بالموبايل، لاختبار الإبداع العام في قلة المرافق والوصول إلى الأدوات والمعدات المهنية، والاستفادة من المتوفر لصناعة الأفضل.

يتضمن المهرجان محاور عديدة، بما في ذلك:

-الحجر/الحياة/الحب/الدين

- الحجر/العائلة/ الأطفال/مساعدة الفقراء/مساعدة الآخرين

- الحجر/النفس/العنف المنزلي/التجربة النهائية/ معرفة الذات

- الحجر/الأمراض الكامنة/المسنين

-القسم الخاص/ غير الملتزمين بالحجر

يمكن للراغبين إرسال أعمالهم إلى سكرتارية المهرجان في قسمي : المحترفين والهواة، وعلى الصعيدين المحلي والخارجي عبر العنوان التالي:

http://miladtower.tehran.ir ، أو على صفحة الانستغرام الخاصة بالمهرجان @One_minute_Quarantine، أو على قناة التلغرام https://t.me/One_minute_Qurantine.

وتضم لجنة التحكيم عددا من فناني ومنتجي الافلام السينمائي الايرانيين، بمن فيهم : "رضا بنفشه خواه" و "سعيد سلطاني" و "وحيد موساییان" و "غلام حسين شاه علي" و " سیروس کهوری‌نجاد " و "أزيتاموجويي" و "ساغر خواجه‌امیری"، والتي ستقوم لتحكيم المشاهد المصورة المشاركة في المهرجان.

ويستطيع من يحب المشاركة إرسال فيلمه ايضا الى الأمانة العامة للمهرجان في برج ميلاد بطهران من تاريخ 9 مايو وحتى 9 يونيو/حزيران 2020.

انتهى ** ح ع