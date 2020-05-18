بمناسبة يوم القدس .. اساتذة الجامعات العالمية مدعوون للمشاركة في "ملتقى القدس" الالكتروني

واوضح المصدر نفسه في بيان على موقعه الالكتروني اليوم الاثنين، ان ندوات "ملتقى القدس الدولي" ستعقد عبر الفضاء الافتراضي خلال الفترة من 18 لغاية 2 ايار / مايو الحالي.

واشار البيان الى ندوة حوارية ضمن هذا الحدث والتي ستعقد عند الساعة السادسة لغاية الثامنة من مساء يومي 18 و19 ايار / مايو الحالي تحت شعار "فلسطين؛ الوباء في ظروف الاحتلال" بمشاركة اساتذة جامعيين من 15 دولة في العالم.

يضاف الى ذلك، ندوة الكترونية حوارية عند الساعة الثالثة والنصف من يوم الثلاثاء 19 ايار / مايو بعنوان "المؤتمر الاسلامي من الهند الى القدس الشريف".

وتجدر الاشارة في هذا الحدث الدولي ايضا، الى مشاركة جمع من كبار الاساتذة الجامعيين بمن فيهم "محمود الزهار" استاذ جامعة غزة الاسلامية، وزير الخارجية الفلسطيني في القطاع، و"ريتشارد فالك" استاذ جامعة بريستون الامريكية والمقرر الاممي السابق للشؤون الفلسطينية، "آلسين فير" هو رئيس مجلس المصالح الوطنية في واشنطن، و"موفا" استاذ التاريخ في جامعة ترامفا الايطالية، و"خالد قدومي" مثل حركة حماس في طهران، الى جانب ممثل حركة الجهاد الاسلامي لدى ايران "ناصر ابوشريف".

يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني (رض)، دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .

انتهى ** ح ع