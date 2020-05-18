ايران وباكستان والصين وروسيا تعلن دعمها للاتفاق بين اشرف غني وعبدالله عبد الله

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين، ان ممثلي ايران وباكستان والصين وروسيا الخاصين بالشؤون الافغانية ناقشوا خلال اجتماعهم عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاثنين الوضع الراهن وعملية السلام والمصالحة الوطنية في افغانستان.

اعرب ممثلو الدول الاربع في بيان مشترك عن ارتياحهم للاتفاق بين الزعيمين الافغانيين ودعمهم لعملية السلام والمصالحة برعاية وتوجيه الدولة الافغانية.

واكدوا ان الحوار الافغاني - الافغاني الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة الوطنية والحد السريع من تواصل الاقتتال طويل الامد في هذا البلد.

كما دعا البيان المشترك جميع التيارات الوطنية والاحزاب الافغانية الى اغتنام الفرص المتاحة لتوفير ظروف انطلاق المفاوضات الافغانية – الافغانية في اسرع وقت ممكن.

واعرب ممثلو ايران والصين وروسيا وباكستان في بيانهم المشترك ايضا، عن املهم بان تسهم المصالحة الوطنية في تمهيد ظروف عودة اللاجئين الافغان واستقرارهم في بلادهم؛ مطالبين المجتمع الدولي بدعم الاجراءات الهادفة الى جدولة عودة هؤلاء اللاجئين باحترام وكرامة.

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