وزير الدفاع : ردّنا سيكون ساحقا على اي معتدي يهدد امننا القومي

تصريحات العميد حاتمي هذه، جاءت خلال الاجتماع المشترك في مقر وزارة الدفاع اليوم الاثنين، بمشاركة اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية وجمع من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

واشاد العميد حاتمي بمواقف مجلس الشورى الاسلامي المساندة لمشاريع وزارة الدفاع التنموية وانجازاتها الملحوظة على مرّ السنوات الاخيرة في مختلف المجالات الدفاعية البرية والجوية والبحرية والجو - فضائية والاكترونية؛ لاسيما الصناعات الصاروخية التي لطالما كانت شوكة في اعين الاعداء.

كما نوّه بالتقدم الكبير الذي حققتها الصناعات العسكرية الايرانية بسواعد المنتجين المحليين في مجال الدفاع الجوي، ومنها استدال الستار عن منظومات للدفاع الجوي، قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى؛ "لنتمكن اليوم من تامين اجواء البلاد اكثر من اي وقت مضى".

يتبع ...** ح ع