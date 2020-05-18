وزير الدفاع : ردّنا سيكون ساحقا على اي معتد يهدد امننا القومي

تصريحات العميد حاتمي هذه، جاءت خلال الاجتماع المشترك في مقر وزارة الدفاع اليوم الاثنين، بمشاركة اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية وجمع من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

واشاد وزير الدفاع بمواقف مجلس الشورى الاسلامي المساندة لمشاريع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، التنموية وما تحقق من انجازات ملحوظة على مرّ السنوات الاخيرة في مختلف المجالات الدفاعية البرية والجوية والبحرية والجو - فضائية والاكترونية؛ لاسيما الصناعات الصاروخية التي لطالما كانت شوكة في اعين الاعداء.

كما نوّه بالتقدم الكبير الذي حققتها الصناعات العسكرية الايرانية بسواعد المنتجين المحليين في مجال الدفاع الجوي، ومنها اسدال الستار عن منظومات للدفاع الجوي، قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى؛ "لنتمكن اليوم من تامين اجواء البلاد اكثر من اي وقت مضى".

وتطرق العميد حاتمي الى اجراء الادارة الامريكية الاجرامي الذي ادى الى استشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري "الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني"؛ مؤكدا ان رد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على هذه الجريمة والتي امطرت قاعدة عين الاسد الامريكية بوابل من الصواريخ، كسر شوكة امريكا المزيفة والخاوية في المنطقة والعالم.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اظهرت للعالم عبر اجرائها المناسب ضد جبهة الاستكبار العالمي، بان ردها سيكون حاسما ومدمرا على اي عدو معتد.

انتهى ** ح ع