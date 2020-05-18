مساعد الشيخ الزكزاكي: الحرية والامن والاستقلال حق للشعب الفلسطيني

وفي كلمته الاثنين خلال مؤتمر "القدس الشريف" الدولي الاول والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية في مكتب ممثلية الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة قال السنوسي، ان الشيخ ابراهيم الزكزاكي كان يولي اهتماما خاصا لقضية فلسطين على الدوام ما جعل القضية تحظى بمكانة خاصة لدى شعوب افريقيا.

وندد بجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة واضاف، ان الكيان الصهيوني ارتكب على مدى حياته المقيتة جرائم كبرى ولا تحصى وان يديه ملطخة بدماء عشرات الالاف من الفلسطينيين.

واكد هذا الفكر النيجيري بان الشيخ الزكزاكي بصفته مناديا لتحرير القدس في افريقيا قد قدم 30 من انصاره و3 من اسرته شهداء في هذا الطريق.

واكد ضرورة وحدة وتضامن الامة الاسلامية امام جور الظالمين واضاف، انه وفقا للتعاليم الاسلامية يجب الوقوف امام الظلم وعدم الاستسلام للظالم ونامل بان تعود فلسطين كجزء من العالم الاسلامي الى احضان الشعب الفلسطيني.

انتهى ** 2342