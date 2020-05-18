انتاج القمح في ايران سيتجاوز 14 مليون طن خلال العام الجاري

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في اردبيل على هامش زيارته التفقدية لمزارع القمح في مدينتي نير واردبيل بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران قال اسفندياري بور، ان انتاج القمح في ايران سيتجاوز 14 مليون طن نظرا للظروف المناخية المناسبة وتنفيذ البرامج وعمليات الاشراف من قبل وزارة الجهاد الزراعي.

واضاف منفذ المشروع الرئيس للقمح بوزارة الجهاد الزراعي، ان حصاد القمح قد بدا في المحافظات التسع الحارة والجافة جنوب البلاد وتم لغاية الان شراء اكثر من 1.6 مليون طن من المزارعين.

واوضح بان المساحة المزروعة بالقمح في البلاد تفوق 6 ملايين هكتار واضاف، ان ثلث هذه المساحة يعتمد الزراعة الاروائية فيما البقية ديمية.

واوضح بان حجم انتاج القمح في البلاد سيفوق الحاجة المحلية خلال العام الجاري وقال، ان المتوقع ان يكون حجم شراء القمح من المزارعين اكثر من حاجة البلاد.

انتهى ** 2342