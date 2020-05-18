وزير الصحة الايراني: منظمة الصحة العالمية جديرة بالدعم لا العقوبة

وفي كلمته التي القاها الاثنين خلال الاجتماع الـ 73 للجمعية العالمية للصحة والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس، قال نمكي انه منذ 19 فبراير حيث بدا تفشي المرض في البلاد لغاية الان تم تسجيل اكثر من 120 الف حالة اصابة بمرض كورونا ووفاة 7 الاف وقد تمكنا في ضوء الاجراءات الواسعة المتخذة تحت عنوان "كل الدول، كل المجتمع" من السيطرة على منحى المرض وخفض الوفيات بنسبة كبيرة.

ولفت وزير الصحة الى التعبئة الوطنية للكشف المبدئي عن الحالات المشتبه بها للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي شملت 78 مليون شخص في المرحلة الاولى واكثر من 22 مليون شخص في المرحلة الثانية التي كانت الاكثر تتقدما.

واكد نمكي ان اي خطوة او سياسة تمنع التعاون بين الحكومات في قطاع الصحة تعد غير مسؤولة ولاانسانية واضاف، من المؤكد ان الحظر الاحادي يعد عقبة وخطوة لاانسانية من شانها ان تؤدي للالم والمعاناة.

واضاف، انه على الولايات المتحدة ان تتحمل المسؤولية ازاء اجراءات حظرها الشديدة التي تعرّض حياة الشعب الايراني للخطر.

انتهى ** 2342