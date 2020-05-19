١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83792706
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القدس درب الشهداء..

التشريعي الفلسطيني يرحب بقرار البرلمان الايراني انشاء سفارة افتراضية بالقدس

التشريعي الفلسطيني يرحب بقرار البرلمان الايراني انشاء سفارة افتراضية بالقدس

غزة/19ايار /مايو/ ارنا- رحبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار مجلس الشورى الاسلامي في ايران بشأن المصادقة على قرار انشاء سفارة افتراضية في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وشددت رئاسة المجلس في بيان وصل مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) على أهمية القرار الذي يؤكد على أن أحقية الفلسطينيين بأرضهم، وأن القدس عاصمة أبدية لها.

ودعت رئاسة المجلس التشريعي كافة الدولة العربية والاسلامية والاجنبية لاتخاذ قرارات مشابهة لقرار مجلس الشورى الاسلامي في ايران، وذلك تطبيقا لقواعد القانون الدولي وتحديا لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بضم المدينة المقدسة لكيان الاحتلال.

يذكر أن مجلس الشورى الاسلامي في إيران صادق على مشروع "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن"، ليتحول إلى قانون نافذ في البلاد. وتنص المادة الثانية في المشروع على تشكيل "سفارة أو قنصلية افتراضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في فلسطين، ملزماً وزارة الخارجية الإيرانية بالقيام بالتحضيرات اللازمة لذلك.

انتهى٣٨٧**2018

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