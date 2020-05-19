التشريعي الفلسطيني يرحب بقرار البرلمان الايراني انشاء سفارة افتراضية بالقدس

وشددت رئاسة المجلس في بيان وصل مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) على أهمية القرار الذي يؤكد على أن أحقية الفلسطينيين بأرضهم، وأن القدس عاصمة أبدية لها.

ودعت رئاسة المجلس التشريعي كافة الدولة العربية والاسلامية والاجنبية لاتخاذ قرارات مشابهة لقرار مجلس الشورى الاسلامي في ايران، وذلك تطبيقا لقواعد القانون الدولي وتحديا لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بضم المدينة المقدسة لكيان الاحتلال.

يذكر أن مجلس الشورى الاسلامي في إيران صادق على مشروع "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن"، ليتحول إلى قانون نافذ في البلاد. وتنص المادة الثانية في المشروع على تشكيل "سفارة أو قنصلية افتراضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في فلسطين، ملزماً وزارة الخارجية الإيرانية بالقيام بالتحضيرات اللازمة لذلك.

انتهى٣٨٧**2018