قس استرالي : الفلسطينيون بحاجة الى دعم المجتمع الدولي اکثر من اي وقت مضى

وتزامنا مع يوم القدس العالمي، اعرب اسمیت في حوار خاص مع ارنا اليوم الاثنين عن امله بان يقوم المجتمع الدولي بدعم هذا الحدث العالمي والشعب الفلسطيني .

و نوه اسمیت المعروف عنه بمخالفته للكيان الصهيوني والاعتداءات الغربية في سوريا الى ان منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية فأن الامام الخميني الراحل (ره) اعتبر القضية الفلسطينية قضية المسلمين الاولى مما ادى للفت انظار المحافل الدولية الى قضية الشعب الفلسطيني المظلوم اكثر من ذي قبل .

واضاف القس الاسترالي ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى دعم اكثر في هذا العام الذي اعلنت فيه الامم المتحدة ان غزة غير قابلة للسكن ولكن الكيان الصهيوني وخلافا للمواثيق والقوانين الدولية بصدد احتلال الضفة الغربية .

واكد على ضرورة دعم الحق الفلسطيني في استقلاله ودولته ويجب على الجميع الى جانب الدعاء مساندتهم للوصول الى حقهم الشرعي .

يذكر ان الكيان الصهيوني وفي مطلع الشهر القادم بصدد ضم اجزاء من الضفة الغربية التي احتلها في حرب 1967 الى باقي الاراضي المحتلة .

واعلنت عدد من الدول الاوروبية انه وفي حال ضم الضفة الغربية فانها ستعيد النظر في علاقتها بالكيان الصهيوني .

ويعتبر ضم الضفة الغربية جزءا من مشروع ترامب المعروف بصفقة القرن .

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