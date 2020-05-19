سفير باكستاني سابق: على المسلمين انهاء الظلم ضد الشعب الفلسطيني

واضاف دراني اليوم الثلاثاء في حوار مع مرسل ارنا ان مشروع صفقة القرن هو ضوء اخضر للكيان الصهيوني للتوسع في احتلاله للاراضي الفلسطينية مؤكدا على ضرورة انهاء الظلم ضد الشعب الفلسطيني معتبرا الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو انشاء دولتين مستقلتين.

واكد ان القوات الصهيونية المحتلة مستمرة في احتلالها وان صفقة القرن هي مخطط متكامل لبسط الهيمنة الصهيونية واظهار قوته اكثر من ذي قبل.

وقال: يجب ان نقوم بخطوات عملية لتحرير القدس الشريف وهذا لن يكون سوى بوحدة العالم الاسلامي، معربا عن اسفه لعدم تحققه في الوقت الذي يكمن رفاه وسعادة الامة الاسلامية في وحدتها، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه .

وتعتبر باكستان من الدول التي تنظم فيها سنويا مسيرات يوم القدس العالمي في العديد من المدن وستقيم هذا العام مراسم بهذه المناسبة.

وباكستان لاتربطها علاقات دبلوماسية بالكيان الصهيوني وقامت ولعدة مرات بادانة الهجمات الوحشية للقوات الصهيونية ضد الفلسطينين في غزة .

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