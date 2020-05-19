بمناسبة يوم القدس العالمي؛ المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان تقيم اللقاء الشعري الافتراضي

طهران / 17 ایار / مایو /ارنا- صرح قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي بان اجزاء مهمة من العالم تكن الكراهية للنظام الاميركي لممارساته على مدى فترة طويلة في اثارة الحروب ودعم الحكومات سيئة الصيت ورعاية الارهابيين والدعم اللامحدود للظلم، مؤكدا بان الاميركيين سوف لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطرَدون منهما.