بمناسبة يوم القدس العالمي؛ المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان تقيم اللقاء الشعري الافتراضي

و تقام الامسیة الشعرية غدا الاربعاء عبر تطبيق Zoom Cloud Meeting و يدير اللقاء الشاعر الاستاذ احمد شداد.
واعلن الامام الخمینی (ره) اخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي.
انتهى**1110
بیروت/19ایار/مایو/ارنا- تقیم المستشاریة الثقافیة للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان ومنتدي الفكر اللبناني اللقاء الشعري الافتراضي تحت عنوان "اجمل الشعر للقدس..مدينة المدائن و اولي القبلتين".
و تقام الامسیة الشعرية غدا الاربعاء عبر تطبيق Zoom Cloud Meeting و يدير اللقاء الشاعر الاستاذ احمد شداد.
واعلن الامام الخمینی (ره) اخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي.
انتهى**1110
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