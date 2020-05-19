١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٥١ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83793264
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القدس درب الشهداء

بمناسبة يوم القدس العالمي؛ المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان تقيم اللقاء الشعري الافتراضي

بمناسبة يوم القدس العالمي؛ المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان تقيم اللقاء الشعري الافتراضي

بیروت/19ایار/مایو/ارنا- تقیم المستشاریة الثقافیة للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان ومنتدي الفكر اللبناني اللقاء الشعري الافتراضي تحت عنوان "اجمل الشعر للقدس..مدينة المدائن و اولي القبلتين".

و تقام الامسیة الشعرية غدا الاربعاء عبر تطبيق  Zoom Cloud Meeting و يدير اللقاء الشاعر الاستاذ احمد شداد.
واعلن الامام الخمینی (ره) اخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي.

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