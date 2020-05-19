١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:١٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83793265
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شمخاني: العالم بات لايطيق البلطجية

شمخاني: العالم بات لايطيق البلطجية

طهران/ 19 ايار/ مايو/ ارنا – أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال "علي شمخاني"،على ان العالم وتأسيا بالشعوب الحرة والمقاومة بات لايطيق البلطجية ومبينا ان المساعي الامريكية لاستمرار الحظر التسليحي ضد ايران سيواجه برد روسي وصيني حاسم مما سيجبر شركاء امريكا اعادة حساباتهم.

وكتب شمخاني في تغريدة على صفحة الخاصة في تويتر " ان المساعي الامريكية لاستمرار الحظر التسليحي ضد ايران سيواجه برد روسي وصيني حاسم مما سيجبر شركاء امريكا اعادة حساباتهم" .

وبين " ان العالم وتأسيا بالشعوب الحرة والمقاومة بات لايطيق البلطجية" واضاف " ان نهاية هذا الطريق لن يكون سوى انهيار الاحادية".

 وكان وزير خارجية امريكا قد اعلن مطالبة بلاده بتمديد الحظر التسليحي ضد ايران وفق المادة 2231 الفقر 11 ولكن روسيا والصين وعدد من الدول الاوروبية وايران اكدوا على رفضهم ذلك وان الولايات المتحدة لم تعد شريكا في الاتفاق النووي وانسحبت منه رسميا .

انتهى**م م**

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