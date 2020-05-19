١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83793357
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تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 19 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 124 الاف و603 حالة وبوفاة 62 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7119 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2111 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 124 الاف و603 حالة لغاية الان بينهم  2698 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 97 الفا  و173 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 62 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7119 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 716  الفا و176 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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