تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2111 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 124 الاف و603 حالة لغاية الان بينهم 2698 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 97 الفا و173 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 62 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7119 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 716 الفا و176 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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