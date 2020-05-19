ارشيف ارنا خلال 30 عاما في متناول الجميع

واقيمت مراسم الافتتاح في مقر الوكالة بحضور رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية " حسام الدين اشنا" وكذلك مديرعام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء " ضياء هاشمي" وعدد من مدراء ورؤساء التحرير ومدراء المكاتب الفرعية للوكالة وبمشاركة ممثلين الوكالة من انحاء العالم عبر الفديو كنفرانس .
ويعتبر ارشيف ارنا جزءا من التراث المعنوي الرقمي للنظام البيئي ( الايكوسيستم) وان وضعه في متناول الجميع كان ضمن اولويات ادارة الوكالة و تم تحقیقه بعد ارشفتها رقميا .. قسم ارشیف وکالة ارنا يشمل الفترة الزمنية من العام 1990 حتى 2020 . ويشمل ستتة ملايين خبر يتعلق بتاريخ ايران المعاصر.
وفي المرحلة الثانية سيتم افتتاح قسم الارشيف الذي يشمل الاخبار منذ تاسيس الوكالة حتى العام 1989 و سيكون على شكل وثائق ورقية رقمية .
انتهى**م م**
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