ارشيف ارنا خلال 30 عاما في متناول الجميع

واقيمت مراسم الافتتاح في مقر الوكالة بحضور رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية " حسام الدين اشنا" وكذلك مديرعام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء " ضياء هاشمي" وعدد من مدراء ورؤساء التحرير ومدراء المكاتب الفرعية للوكالة وبمشاركة ممثلين الوكالة من انحاء العالم عبر الفديو كنفرانس .

ويعتبر ارشيف ارنا جزءا من التراث المعنوي الرقمي للنظام البيئي ( الايكوسيستم) وان وضعه في متناول الجميع كان ضمن اولويات ادارة الوكالة و تم تحقیقه بعد ارشفتها رقميا .. قسم ارشیف وکالة ارنا يشمل الفترة الزمنية من العام 1990 حتى 2020 . ويشمل ستتة ملايين خبر يتعلق بتاريخ ايران المعاصر.

وفي المرحلة الثانية سيتم افتتاح قسم الارشيف الذي يشمل الاخبار منذ تاسيس الوكالة حتى العام 1989 و سيكون على شكل وثائق ورقية رقمية .

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