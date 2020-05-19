استاذ باكستاني: على المجتمع الدولي التحرك ضد الاحتلال الصهيوني

طهران / 19 ايار / مايو / ارنا – اصدر المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران بيانا، اليوم الثلاثاء وعلى اعتاب حلول يوم القدس العالمي (الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك)، اكد فيه ان النضال ضد الكيان المحتل حتى تحرير القدس الشريف من تطلعات الثورة الاسلامية والشعب الايراني، وان الشعب الفلسطيني الشريف والابي هو المنتصر النهائي في هذا النضال المستدام قطعا.