همتي: صادرات البلاد من السلع غير النفطية آخذة بالازدهار مع انحسار كورونا

وكتب همتي في مدونة له الثلاثاء على الاينستغرام: انه خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم (الثلاثاء) بحضور رئيس الجمهورية حيث تمت دراسة برامج الحكومة حول تطوير الصادرات غير النفطية وكيفية توفير العملة الاجنبية والواردات في العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) وتم اتخاذ قرارات جيدة.

واضاف: ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة قدم تقريرا حول توقعات حجم الصادرات غير النفطية مع التركيز على الدول الجارة.

وتابع محافظ البنك المركزي، انه ومع انحسار تفشي فيروس كورونا فقد اخذت الصادرات غير النفطية بالاحياء والازدهار.

واوضح همتي بانه قدم خلال الاجتماع اساليب البنك المركزي المتنوعة لاعادة العملة الاجنبية للمصدرين الى عجلة اقتصاد البلاد.

وصرح بان فرصة جيدة متاحة في الوقت الحاضر لتحقيق قفزة الانتاج الوطني والحيلولة دون الواردات غير الضرورة وتنمية الصادرات غير النفطية وهو ما سيتحقق بعون الباري تعالى وجهود المنتجين وسائر الناشطين الاقتصاديين في البلاد.

انتهى ** 2342