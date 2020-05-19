وزير الداخلية الايراني: دراسة سبل الاستثمارات الاقتصادية والانتاجية في 10 محافظات

وقال رحماني فضلي في تصريح له الثلاثاء في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر لمجلس التنمية والامن المستديم في شرق وغرب البلاد انه تم في الاجتماع دراسة قضايا المحافظات الـ 10 الاعضاء في هذا المجلس حول محور توظيف الاستثمارات الاقتصادية والإنتاجية والاهتمام بالبنية التحتية.

وأوضح انه يجب استهداف قضايا الاستثمار والإنتاج في هذه المحافظات بطريقة تاخذ في الاعتبار الظروف الأمنية والاجتماعية الخاصة في هذه المناطق والتعويض عن وضعهم الاقتصادي المتخلف تاريخياً.

وأضاف رحماني فضلي انه لهذا السبب شارك في اجتماع اليوم النائب الأول للسلطة القضائية ومحافظ البنك المركزي ورئيس ونواب ووزير الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة ومسؤولي المؤسسات والاجهزة الأخرى ومحافظي هذه المحافظات، حيث ركز الاجتماع على كيفية الاستثمار في هذه المحافظات.

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