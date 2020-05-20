برلماني عراقي: ستشهد منصات التواصل الاجتماعي هذا العام اعظم تظاهرة لاحياء يوم القدس العالمي

وقال عرب في حديث خاص مع وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا"، : ان "موضوع القدس هو موضوع عقائدي بحت ويرتبط ارتباطا قويا بعقائد الامة الاسلامية، ويوم القدس هو يوم عظيم ليس للمسلمين فقط وانما لكل احرار العالم الذين ينبذون منطق القوة والغطرسة والاحتلال".

وأضاف، "نثمن الدعوات الكثيرة التي اطلقها علماء الدين والمراجع الاسلامية، والتأكيد على ان يكون لكل مسلم دور مشرف في المشاركة بيوم القدس هذا العام"، مؤكدا "خصوصا كون العالم يعيش ظروف فيروس كورونا التي حالت دون اقامة المسيرات بهذا اليوم الخالد".

وأشار الى انه "يجب الاهتمام بشكل كبير على المستوى الاعلامي بيوم القدس هذا العام وبشكل موجه كي يعرف العالم ان قضية القدس خالدة في ضمير الامة وهي قضية مصيرية لايمكن نسيانها او المساومة عليها".

وأوضح رئيس كتلة ارادة البرلمانية بزعامة حنان الفتلاوي، انه "علينا كسياسيين وعلى الاعلاميين وعلى كل مسلم ان يقفوا اليوم جميعا موحدين للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المسلم وحقوق الامة الاسلامية ايضا، من خلال المنصات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وان يقفوا وقفة واحدة في هذا اليوم العظيم".

وأكد على ان "التفاعل مع يوم القدس العالمي رغم وجود كورونا وعدم اقامة المسيرات هو موجود في ضمائرنا ويعيش في قلوبنا وعقولنا وسيرى العالم كيف ان قضية القدس الشريف لاتغيب ابدا عن ضمير الامة ووجودها"، مشددا "ستشهد منصات التواصل الاجتماعي هذا العام اعظم مسيرة وتظاهرة لاحياء يوم القدس العالمي".

انتهى** ع ص