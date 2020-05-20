رسالة سابقة للشهيد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرف وعزة لنا

وجاء في هذه الرسالة:

رحمة الله ورضوانه على الشّعب الفلسطيني الشّجاع الذي يحمل في صدره حزناً كبيراً وألماً حبيساً لجراحه الكثيرة في ظلّ حصار المظلوميّة وهجوم الأعداء الوحشي أمام عيون مئات ملايين المسلمين.

السّلام على هنيّة المناضل المقاوم وعلى أنصاره الأوفياء الذين يطلقون من علياء شموخ غزّة صرخة الصّمود و"حيّ على الجهاد" بإيمان وأبصار ترقب بزوغ فجر الانتصار.

طمئنوا الجميع أنّ إيران الإسلامية لن تترك فلسطين -درة العالم الإسلامي وقبلة المسلمين الأولى ومعراج رسول الله (ص)- وحيدة مهما تعاظمت عليها الضغوط واستحكم عليها الحصار.

إنّ الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا ولن نتخلى عن هذا الواجب الديني مقابل أيّ شيء من متاع هذه الدنيا وحطامها.

الدفاع عن فلسطين هو المصداق الحقيقي للدفاع عن الإسلام والقرآن، وإنّ من يسمع ندائكم ولم يغثكم ليس بمسلم.

انتهى *1049