عرض أكبر مخطوطة للقرآن الكريم في مدينة مشهد

وتم عرض هذه النسخة عبر الانترنيت في اطار برنامج "الثلاثاء الثقافي" للمكتبات والمتاحف والمركز الوثائقي التابعة للعتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد.

وقال مساعد مسؤول شؤون المتاحف ونشر التراث الثقافي بمؤسسة المكتبات والمتاحف والمركز الوثائقي بالعتبة الرضوية المقدسة: تم عرض أكبر مخطوطة للقرآن في العالم في الخزانة الرضوية عبر الانترنيت، والمعروف باسم قرآن "بايسنقري" نسبة الى كاتبه "بايسنقر ميرزا" نجل السلطان شاهرخ تيموري وكوهر شادخاتون.

وأضاف مهدي قيصري نيك: أنه وبسبب إغلاق المتحف والأماكن المقدسة في العتبة الرضوية، فقد عرضت هذه المخطوطة على شبكة الانترنيت وعلى الموقع digital.aqr.ir وكذلك الموقع الالكتروني لمتحف العتبة الرضوية على العنوان التالي Museum.razavi.ir .

علما أن مؤسسة المكتبات والمتاحف والمركز الوثائقي للعتبة الرضوية، تضم 13 مليون و500 الف صفحة من الوثائق التاريخية، و مليونين من الدوريات، وآلاف أعمال المتاحف، و 65 ألف من الكتب المطبوعة بالطريقة الحجرية و 106 الاف مخطوطة نفيسة وتاريخية.

الجدیربالذکر أن المصحف بخط الأمیر التیموری بایسنقر میرزا هو أکبر مصحف نفیس موجود فی العالم حیث یتم الإحتفاظ بأکثر من 140 صفحه منه فی متحف العتبة الرضویة المقدسة.

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