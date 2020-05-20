يوم القدس هو يوم مواجهة المستضعفين مع المستكبرين

وفي بيان له بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف بعد غد الجمعة ، أصدر السيد مجتبى الحسيني بيانا دعا فيه الى تعبئة كل الطاقات واستغلال العالم الافتراضي لبيان قضية القدس ومظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة، وإسماع صوتنا الى العالم عبر وسائل التواصل على شبكة الانترنيت ، والتلويح بقبضاتنا تضامنا مع الفلسطينيين ، واطلاق صرخاتنا ضد امريكا ووليدها غير المشروع الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان: لقد بشر قائدنا المحبوب بأن يوم انهيار الصهيونية وانتصار القدس بات قريبا، ذلك اليوم الذي سيرتدي فيه بيت المقدس ثوب العزة والكرامة ويدوي نداء تحريره في ارجاء المعمورة ، اليوم الذي ستتفتح فيه براعم الأمل والأيمان من جدران البيت المقدس ويفوح فيه أريج النصر البهيج ، ويحتفل فيه الشعب الايراني المقاوم وكل احرار العالم وتجري فيه دموع الفرح والانتصار ، لان شعار القدس هو شعار الوحدة والتلاحم بين الشعوب الاسلامية وكل احرار العالم.

انتهى** 2344