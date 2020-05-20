على الدول الإسلامية أن تنتفض ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني

بغداد/20 آيار/مايو/ارنا-أكد الناطق الرسمي باسم دار الافتاء العراقية، الشيخ عامر البياتي، ان يوم القدس العالمي جاء بتوجيه من قيادة اسلامية معروفة الا وهو الامام الخميني (قدس)، لذا على جميع المسلمين ان يقفوا صفا واحدا للتعبير عن موقفهم الرافض للكيان الصهيوني الغاصب في يوم الجمعة القادم رغم عدم اقامة المسيرة بسبب كورونا.