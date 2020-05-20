على الدول الإسلامية أن تنتفض ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني

واضاف مجلس خبراء القيادة في بيانه اليوم الاربعاء: أن يوم القدس، يذكرنا بإحدى مبادرات الإمام الخميني (رض) ويظهر قوة الأمة الإسلامية في دعم المضطهدين بالعالم، وخاصة فلسطين المضطهدة واعلان البراءة من جبهة الاستكبار وعلى رأسها الكيان الصهيوني.
يتبع..
طهران/ 20 أيار/ مايو/ ارنا - دعا مجلس خبراء القيادة في رسالة بمناسبة يوم القدس، الحكومات الإسلامية إلى الوحدة ضد سياسة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المغتصب ودعم الشعب الفلسطيني الغيور.
واضاف مجلس خبراء القيادة في بيانه اليوم الاربعاء: أن يوم القدس، يذكرنا بإحدى مبادرات الإمام الخميني (رض) ويظهر قوة الأمة الإسلامية في دعم المضطهدين بالعالم، وخاصة فلسطين المضطهدة واعلان البراءة من جبهة الاستكبار وعلى رأسها الكيان الصهيوني.
يتبع..
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