نائب افغاني: احياء يوم القدس واجب على جميع المسلمين

وقال فكوري بهشتي في حوار مع مراسل ارنا ان احياء يوم القدس العالمي ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم واجب على جميع المسلمين ، مطالبا الشعب الافغاني وجميع الدول الاسلامية التعاون اكثر هذا العام مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال وتفشي فيروس كورونا.

واكد النائب في البرلمان الافغاني على ضرورة اتحاد المسلمين لانهاء 70 عاما من مظلومية فلسطين، مضيفا: ان توحيد الامة لمواجهة الاعداء وعلى راسها الكيان الصهيوني في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان او يوم القدس العالمي، وضع حياة المسلمين والمؤمنين في الاتجاه الصحيح لمعرفة العدو.

واكد ان الكيان الصهيوني هو عدو الامة لانه يضعفها ويمزقها ويمنعها من النمو لذلك يحظى يوم القدس بموقع كبير في توجيه الامة نحو الاتجاه الصحيح.

واشار الى ان الانسان العاقل يدرك بان ارض فلسطين سلبها الكيان الصهيوني الذي ارتكب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، سلبها بالقوة وعلى كل انسان ان يعرف وان يلتزم ويفهم بانه كيف سرقت احلام الشعب الفلسطيني وارضه ومستقبله ويقوم بمواجهة الكيان الصهيوني ويؤيد ملكيتها الفلسطينية.

واوضح ان موضوع القدس هو موضوع عقائدي بحت ويرتبط ارتباطا قويا بعقائد الامة الاسلامية، ويوم القدس هو يوم عظيم ليس للمسلمين فقط وانما لكل احرار العالم الذين ينبذون منطق القوة والغطرسة والاحتلال.

وقال ان الشعب الافغاني ونظرا للظروف الخاصة نتيجة كورونا سيقوم بنصب لافتات وصور تعبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني وبهذه الطريقة يعرب عن دعمه ومساندته لهذا الشعب المظلوم ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

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