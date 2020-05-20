مسؤولة صينية تدعو إلى تطوير العلاقات بين النساء في ايران والصين

وفي مراسم اقيمت بالسفارة الايرانية في بكين لاهداء 50 الف كمامة الى إيران في اطار مكافحة فيروس كورونا، اضافت السيدة "موهون" لوكالة إرنا اليوم الأربعاء: نحن سعداء لأن النساء الإيرانيات لعبن دورا مهما في مكافحة كورونا، الى جانب الرجال.

وفي إشارة إلى زيارتها لإيران، قالت إن المرأة الإيرانية نشطة للغاية في المجتمع وتلعب دورا مهما في مختلف القضايا في إيران.

واشادت السيدة "موهون" التي تنحدر من مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس كورونا، بمساعدات الشعب الايراني خاصة النساء للصين في فترة تفشي جائحة كورونا، وقالت ان المساعدات الثنائية مؤشر على وحدة وتضامن الشعبين.

وفي إشارة إلى التبرع بـ 50 الف كمامة لإيران لمواجهة فيروس كورونا، أعربت السيدة مو هون عن أملها في أن تسهم هذه التبرعات، التي تعبر عن تعاطف عميق مع النساء والأطفال الإيرانيين، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قضايا المرأة.

انتهى** 2344