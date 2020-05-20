٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٠١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83794740
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المتحدث باسم الحكومة:

الحكومة تصوت على اللائحة الداخلية لقانون تجنيس أبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

الحكومة تصوت على اللائحة الداخلية لقانون تجنيس أبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

طهران/ 20 أيار/ مايو/ ارنا - أعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الموافقة على اللوائح الداخلية "لمنح الجنسية الإيرانية للأطفال المولودين لنساء إيرانيات متزوجات من رجال أجانب" في مجلس الوزراء.

أعلن ربيعي هذا الخبر على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مضيفا انه وبفضل الجهود المبذولة، أقر مجلس الوزراء اليوم لوائح منح الجنسية الإيرانية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من رجال أجانب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة: وفقا لهذه اللائحة، فإن دوائر المحافظات، إلى جانب هيئة التسجيل المدني ومكاتب وكالات الجمهورية الإسلامية في الخارج، مسؤولة عن تطبيق اللوائح، حيث يمكن لأبناء النساء الإيرانيات الذين بلغوا سن 18 عاما حتى لو توفيت امهاتهم،  الحصول على الجنسية الإيرانية.

تمشيا مع سياسات الحكومة الثانية عشرة في متابعة والدفاع عن حقوق الشعب والحقوق المدنية ومحاولة إنفاذ هذه الحقوق الأساسية، تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان للدفاع عن كرامة وحقوق بعض النساء الإيرانيات وكذلك الأطفال، وفي سبتمبر 2019 ، تمت الموافقة عليه باعتباره "القانون المعدل لقانون تحديد جنسية الأطفال الإيرانيين الناتج عن زواج المرأة الإيرانية من الرجال الأجانب".

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