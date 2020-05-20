المجتمع الدولي بات يدرك اليوم اهمية يوم القدس اكثر فأكثر

واشار جبرايل اليوم الاربعاء لارنا الى اهمية يوم القدس العالمي الذي اطلقه الامام الخميني الراحل (ره) واضاف : ان مفجر الثورة الاسلامية كان قد حذر قبل ذلك من الصهيونية الدولية والاستكبار العالمي ضد الشعب الفلسطيني والقدس الشريف .

واكد جبرايل على ان يوم القدس هو يوم اعلان المسلمين والمستضعفين في العالم الحرب ضد المستكبرين والمحتلين واضاف : لذا فأننا يمكن ان نطلق على اليوم العالمي للقدس بأنه يوما لسوريا والعراق وكشمير وافغانستان وميانمار وهو يوم لاحقاق حقوق المسلمين ويوم وحدتهم .

وبين رئيس اتحاد المؤلفين في جمهورية اذربايجان انه على مسلمي العالم مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم حتى نهاية احتلال اراضيه.وقال :ان الشعب الفلسطيني هو اكثر شعوب العالم اضطهادا لكونه يقبع على مدى 60 عاما تحت اسر الاستكبار العالمي وهو في ارضه وبيته.

وتابع : ان فلسطين تحولت جراء ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب، الى اكبر سجن في العالم بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ منوها في هذا الخصوص الى مسؤولية الامة الاسلامية لنصرة فلسطين وشعبها.

وأشار الى مبادرة الامام الخميني (ره) في اطلاق "يوم القدس العالمي" على الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في كل عام وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما دافعت عن تطلعات ومقاومة الشعب الفلسطيني وتحملت في سبيل ذلك الكثير من الضغوط الدولية.

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