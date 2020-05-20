"تحت اشجارالزيتون" للمخرج الايراني كيارستمي في قائمة مهرجان "كان" التاريخية

هذا وكان القائمون على مهرجان كان السينمائي 2020 قد ألغوا مراسمه هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، وإلا لكانت هذه الأيام مزدحمة النشاطات والفعاليات بالنسبة لهذا الحدث الكبير و مشاركيه كل عام.

وعليه قررت إدارة المهرجان نشر أسماء الأفلام المختارة والمقبولة خلال الشهر المقبل ليتسنى عرضها على شاشات المحطات السينمائية الأخرى.

وفي هذه الأثناء قامت مجلة النيويوركر الأمريكية بنظم قائمة ضمت 44 عملاً سينمائيا في شتى المجالات لمخرجين عالميين كبار، ليحل فيلم "تحت أشجار الزيتون" من تمثيل محمد علي كشاورز وإخراج الراحل عباس كيارستمي في الرتبة 35 من قائمة المجلة.

ويُعرف كيارستمي بأنه مخرج عالمي وكاتب سيناريو ومنتج أفلام بالإضافة إلي أنه عمل كشاعر ومصور ورسام ومصمم جرافيك.

وعمل المخرج الايراني في مجال صناعة الأفلام منذ عام 1970وقدم خلال حياته الفنية أكثر من 40 فيلما عالميا بما فيها أفلام قصيرة ووثائقية.

وتعتبر ثلاثية 'الزلزال' (زلزله) من اهم اعماله وكذلك 'طعم الكرز' (طعم كيلاس)، 'وسيحملنا الريح' (باد ما را خواهد برد)، و'تحت اشجار الزيتون' (زير درختان زيتون) و 'اين منزل صديقي'(خانه دوست كجاست).

ويُعتبر كيارستمي من مخرجي تيار الموجة الإيرانية الجديدة واطلق عليه لقب زعيم مخرجي هذا التيار.

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