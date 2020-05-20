٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83794864
٠ Persons

سمات

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 7183 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 7183 شخصا

طهران/ 20 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 126 الفا و949 شخصا، فيما توفي 64 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 7183 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1346 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 126 الفا و 949 حالة لغاية الان بينهم  2673 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 98 الفا  و808 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 64 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7183  شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 731 الفا  و213 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 6 =