ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 7183 شخصا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1346 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 126 الفا و 949 حالة لغاية الان بينهم 2673 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 98 الفا و808 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 64 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7183 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 731 الفا و213 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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