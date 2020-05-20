وزير الدفاع الايراني: لن نقبل اي مضايقة في المياه الدولية

وفي حديث له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء حول المضايقات التي تعرضت لها ناقلات النفط الايرانية ، قال العميد حاتمي ، أن هذه المضايقات تتعارض مع القوانين والأمن العالمي، داعيا المنظمات الدولية والدول التي يهمها أمن الممرات المائية في العالم ان تتبنى موقفها من هذا الامر وتدين هذه المضايقات.

واعتبر هذه المضايقات بانها قرصنة بحرية لن تتحملها ايران الى ما لانهاية.

واوضح وزير الدفاع الايراني أن الامريكيين وغيرهم يعلمون أننا لن نسمح لانفسنا باي تردد في مواجهة هذا الأمر ، واذا تكررت هذه المضايقات أو تصاعدت فستتلقى حتما ردا حاسما وقويا.

انتهى** 2344