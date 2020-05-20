استاذ روسي: تنصل الدول الاسلامية تجاه فلسطين جعلت اسرائيل اكثر وقاحة

واشار ايبياتوف اليوم الاربعاء لارنا الى اهمية يوم القدس العالمي وقال : ان دعم الشعب الفلسطيني يجب ان لايقتصر على يوم القدس العالمي بل يجب ان يكون كما بين الامام الخميني (ره) عندما اطلق على الجمعة الاخيرة لشهررمضان بيوم القدس العالمي،كي لايتم نسيان القضية الفلسطينية وان يتحد العالم الاسلامي لتحرير فلسطين من احتلال الكيان الصهيوني .

واضاف الاستاذ الروسي انه وفي الظروف الحالية التي تسعى امريكا لتمرير صفقة القرن وانتزاع الاراضي الفلسطينية واعطائها للكيان الصهيوني فإن اهمية احياء يوم القدس العالمي تكون مضاعفة .

ويعتقد البرفسور ايبياتوف ان وحدة العالم الاسلامي تلعب دورا محوريا في حل القضية الفلسطينية فيجب على الجميع وبمختلف مذاهبهم التحرك ورفع الصوت واحدا ومواجهة اسرائيل وانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية .

واعتبر مبادرة الامام الخميني (ره) بانها بثت روحاً جديدة في معادلة المواجهة ضد الكيان الصهيوني وادت الى تطورات حاسمة في هذا الاتجاه.

ووصف صفقة القرن بأنها مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني ولايكتب لها النجاح .

واعتبر البرفسور ايبيانوف ان احياء يوم القدس العالمي ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم واجبا على جميع المسلمين مطالبا الشعوب الحرة وجميع الدول الاسلامية التعاون اكثر هذا العام مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال وتفشي فيروس كورونا .

واردف إيباتوف بإحياء يوم القدس العالمي وجعل القضية الفلسطينية حية قائلا ،إننا نرفض المزيد من الاحتلال للاراضي الفلسطينية ويجب القيام بخطوات عملية لتهيئة الظروف المناسبة للشعب الفلسطيني بحق المواطنة في وطنه.

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