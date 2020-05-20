رئيس مجلس علماء الهند : احياء يوم القدس العالمي عبر الفضاء الافتراضي في الهند

واكد "مولانا جواد نقوي" في بيان اليوم الاربعاء، ان البرامج التي خُصصت للاحتجاج على جرائم الصهاينة بمناسبة يوم القدس العالمي ستقام بشكل واسع عبر الانترنت في هذا العام.

واوضح، انه رغم قرار حظر النشاطات والتجمعات الدينية والسياسية جراء تفشي فيروس كورونا، لكن الناس يواصلون طقوسهم الدينية في المنازل؛ ما يتيح للمسلمين ايضا الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في بيوتهم وعبر الفضاء الافتراضي.

واشار زعيم مجلس علماء الهند الى المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي تجوب العالم سنويا بمناسبة يوم القدس العالمي؛ حيث الجمعة الاخيرة من شهر رمضان (في كل عالم) للتنديد بممارسات الكيان الصهيوني الارهابية واحتلاله الاراضي الفلسطينية ونصرة الشعب المظلوم في هذا البلد.

وشدد رجل الدين البارز في الهند، قائلا : انه يتعين على جميع العلماء المسلمين ومنظمات المجتمع المدني في الهند ان تشارك عبر الفضاء الالكتروني في هذه التظاهرة الاحتجاجية ضد جرائم الكيان الصهيوني ورفض "صفقة القرن" وحماية الشعب الفلسطيني المظلوم.

يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني (رض)، دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

انتهى ** ح ع