السفير الايراني في بغداد : الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في عراق مقتدر

طهران/ 20 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 126 الفا و949 شخصا، فيما توفي 64 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 7183 شخصا.