٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:٥٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83795265
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السفير الايراني في بغداد : الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في عراق مقتدر

السفير الايراني في بغداد : الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في عراق مقتدر

بغداد / 20 ايار / مايو / ارنا – قال السفير الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي" : ان طهران ترغب من الصميم في عراق متحد ومقتدر بجوار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

تصريحات السفير مسجدي جاءت في لقائه اليوم الاربعاء وزير الدفاع العراقي الجديد "جمعة عناد"، بحضور الملحق العسكري الايراني بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "العميد مصطفى مراديان".

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