مسؤول روسي : يوم القدس العالمي يهيئ الظروف لانهاء احتلال الاراضي الفلسطينية

وفي تصريح لمراسل "ارنا" بموسكو اليوم الاربعاء على اعتباب الذكرى السنوية ليوم القدس العالمي، اكد شعبانوف : ان مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض)، اختار اخر جمعة من شهر رمضان المبارك لتعزيز الوحدة بين المسلمين وحقهم على التعجيل في نصرة فلسطين وشعبها.

واضاف : في هذا العام حيث انتشار وباء كورونا داخل الكثير من دول العالم، لايمكن اقامة التجمعات الشعبية بمناسبة يوم القدس العالمي، لكن ذلك لا يعني تعطيل النشاطات الهادفة الى حماية الشعب الفلسطيني وانما ينبغي الاستمرار في اقامة هذه البرامج عبر الفضاء الافتراضي.

المسؤول الروسي، رحب ايضا بمبادرة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في مواصلة دعم القضية الفلسطينية؛ واصفا خطاب سماحته بمناسبة يوم القدس العالمي لهذا العام، بأنه سيكون حدثا هاما في هذا السياق.

ودعا شعبانوف الشعوب الاسلامية كافة الى نبذ الخلافات فيما بينها من اجل حماية الشعب الفلسطيني لينعم بدولة مستقلة على ارضه.

انتهى ** ح ع